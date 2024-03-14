Киев, 14 марта, 2024, 14:22 — ИА Регнум. В одном из южных регионов Украины повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщается в посте Telegram-канала «Силы обороны юга Украины», который ведут военные киевского режима.

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Повреждено промышленное предприятие», — говорится в публикации.

В тексте не отмечается, какое предприятие повреждено и где именно оно находится, однако сообщается, что пострадавших нет.

Вместе с тем в посте говорится об атаке российской артиллерии на подконтрольные киевскому режиму территории двух регионов — части Херсонской, а также Николаевской областей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Киеве заявили, что Вооружённые силы России (ВС РФ) перешли на новый уровень военной мощи и теперь их авиация способна за считаные минуты нанести удары по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков.

Он предположил, что ВС РФ построили современный разведывательно-ударный комплекс. Как только поступают данные, тут же информация отправляется «наверх». Оттуда моментально поступает полётное задание, и, как следствие — «прилёт». Эксперт сообщил, что для этого нужны буквально одна-две минуты.