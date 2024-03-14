Тверь, 14 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В Твери произошёл пожар в строящемся многоэтажном доме, новостройка за считанные минуты превратилась в факел. Об этом 14 марта сообщил Telegram-канал «112.

Кадр из видео

Отмечается, что на недостроенной многоэтажке на Бурашевском шоссе вспыхнул утеплитель. Огонь быстро охватил всю поверхность стены.

По предварительной информации, пострадавших нет, рабочие успели выбежать на улицу. Причины пожара устанавливаются.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3873984" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как ранее сообщало ИА Регнум, в центре Ярославля на проспекте Ленина, 18/50 загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. К тушению привлечены 76 человек личного состава и 23 единицы техники.