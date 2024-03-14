Одесса, Украина, 14 марта, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко не вернулся на Украину после сборов в Турции. Об этом сообщила 14 марта пресс-служба клуба.

В клубе отметили, что Касьяненко полноценно участвовал в тренировках и проводил всё время с футболистами, но не явился в аэропорт Антальи, откуда команда вылетала в Кишинёв.

«Билет на него был приобретён, но в самолёте к моменту отправки его не оказалось», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

В клубе заявили, что осуждают поступок тренера. Руководство инициировало процесс отзыва у Касьяненко тренерской лицензии.

Уроженец Луганска Касьяненко отправился в США и намерен жить вместе с семьёй в Майами, сообщает sport. ua.

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