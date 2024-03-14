Москва, 14 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Посол Австрии в России Вернер Альмхофер будет вызван в МИД РФ в связи с ответными мерами на высылку Веной двух дипломатов российского посольства, сообщили 14 марта в дипведомстве.

Максим Григорьев/ТАСС Посол Австрийской республики в РФ Вернер Альмхофер

«Посол Австрии будет вызван в МИД России», — сообщили ТАСС в ведомстве, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта власти Австрии приняли решение выслать двух российских дипломатов. МИД Австрии уведомил двух сотрудников посольства РФ о том, что они будут высланы в срок до 19 марта. Основанием для принятия этого решения стало якобы имеющее место несоответствие дипломатическому статусу.

В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает высылку Веной двух российских дипломатов, ответные меры будут своевременно приняты.