Санкт-Петербург, 14 марта, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга задержала трёх системных администраторов, которые обеспечивали работу оборудования по подмене телефонных номеров в интересах мошеннических кол-центров с Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Кадр из видео

Она пояснила, что вначале правоохранители задержали одного из подозреваемых. Им оказался 16-летний подросток, обладающий техническими навыками.

«Предварительно установлено, что молодой человек осуществлял техническую поддержку деятельности мошеннических кол-центров. Все инструкции и указания поступали ему от кураторов, находящихся на территории Украины», — говорится в сообщении.

По информации силовиков, подозреваемый арендовал в Петербурге квартиру, куда организаторы через курьеров передавали необходимое для подмены номеров оборудование: четыре GSM-шлюза, 2 тыс. сим-карт, а также ноутбук с программным обеспечением, позволяющим совершать звонки через Интернет.

«С целью конспирации молодой человек каждую неделю менял съёмные квартиры, а также не реже одного раза в сутки производил замену сим-карт в слотах сим-банков», — говорится в посте.

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Позже полицейские вышли на след ещё двоих сообщников молодого петербуржца, которые выполняли аналогичную работу.

Против троих подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел, которые объединили в одно производство. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, следует из сообщения.

Как передавало ИА Регнум, мошенники подменяют не только телефонные номера, но и банковские приложения. При этом они используют их не только для воровства средств со счетов, но и для дистанционного управления смартфонами граждан, рассказал директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.

По его словам, злоумышленники, получая доступ к устройству, могут вымогать деньги у знакомых жертвы или совершать хакерские атаки.

Морев предупредил, что аферисты часто пишут гражданам в социальных сетях от лица якобы официальных сообществ банков. Для этого они используют в оформлении пабликов логотипы и названия организации. Специалист посоветовал блокировать такие группы и информировать о подобных случаях представителей банков.

Кроме того, он подчеркнул, что можно наткнуться на такие приложения на подозрительных сайтах или в мессенджерах, а также в рекламе внутри других сервисов. По словам Морева, пользователям следует обращать внимание на неверные символы, значки или некачественные иллюстрации в тех программах, которые они собираются скачивать на смартфон.

Помимо этого, эксперт порекомендовал не давать доступа к системным функциям указанным приложениям, если они уже оказались установлены в гаджете. Специалист добавил, что такие приложения следует удалить, на устройстве — запустить сканирование антивирусом и сменить все пароли.