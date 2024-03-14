Москва, 14 марта, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Украинские войска за сутки потеряли под Донецком более 240 бойцов и три танка. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 марта на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, бои шли у населённых пунктов Георгиевка, Клещеевка и Невельское в ДНР. В результате подразделения Южной группировки войск заняли на донецком направлении более выгодные рубежи и позиции.

«ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, три танка и пять автомобилей», — уточнил Конашенков.

Поражение артиллерийской системы М777 и гаубицы М198 американского производства, а также британского орудия FH-70 стало итогом контрбатарейной борьбы. Российские военные также оставили противника без склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Конашенков проинформировал, что за сутки ВСУ потеряли на донецком направлении до 245 бойцов, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», танк и три бронемашины. Бои шли у Красного, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР. Ранее российские военные освободили посёлок Невельское, а у Новомихайловки и Белогоровки нанесли поражение силам противника.

В Красногоровке российские военные уничтожили командный пункт ВСУ, где находились высокопоставленные украинские офицеры, сообщил 12 марта советник главы ДНР Ян Гагин.