Белгород, 14 марта, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Система ПВО сбила 10 воздушных целей на подлёте к Белгороду, сообщил 14 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Владимир Саяпин/ИТАР-ТАСС

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 10 воздушных целей на подлёте к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Губернатор также рассказал, что число погибших в результате атаки ВСУ на Белгород увеличилось до двух. Выявлено ещё трое пострадавших, с баротравмами и осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь. Повреждения получили восемь многоквартирных домов, три частных дома и три хозяйственных объекта в Белгороде, а в Белгородском районе — несколько зданий на трёх улицах.

Ранее 14 марта сообщалось, что в результате воздушной атаки ВСУ на Белгородскую область один человек погиб, шестеро получили ранения. В регионе несколько раз объявлялась ракетная опасность. Кроме того, средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов и беспилотник. В ночь на 14 марта над территорией региона сбили 14 БПЛА. Утром 14 марта власти региона также сообщили об обстреле Грайворонского района.

Как передавало ИА Регнум ранее, утром 12 марта бойцы ВС России, погранслужбы ФСБ и Росгвардии сорвали попытку прорыва украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области. Террористы обстреляли гражданские объекты, а затем при поддержке танков и боевых бронированных машин попытались вторгнуться на территорию России на трёх направлениях в Белгородской области. Все атаки были отражены, противник отброшен. Кроме того, четыре атаки украинских ДРГ были отбиты в районе Тёткино.

В общей сложности ДРГ потеряли убитыми 234 боевика. Также были уничтожены семь танков, три БМП Bradley и два бронетранспортёра. Нарушений российской границы допущено не было. Украинские ДРГ пытаются прорваться на территорию Курской области и 14 марта, сообщали глава региона Роман Старовойт и Росгвардия.