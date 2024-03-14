Москва, 14 марта, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Артистка балета и балетмейстер, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина умерла из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил сын артистки, директор Государственного академического театра классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василева Иван Василев.

Сергей Пятаков/РИА Новости Наталия Касаткина

«Оторвался тромб», — передаёт слова сына ТАСС.

По словам Васильева, его мать не жаловалась на проблемы со здоровьем.

Вместе с тем он уточнил, что прощание с народной артисткой пройдёт 18 марта в атриуме Большого театра.

Как передавало ИА Регнум, Касаткина ушла из жизни вечером 13 марта в клинике имени Склифосовского в возрасте 89 лет.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве, окончила Московское хореографическое училище. В период с 1954 по 1976 год была солисткой Большого театра, выступала в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная», «Кармен-сюита».

С 1960-х Касаткина стала работать как балетмейстер. Спектакли она ставила вместе с мужем Владимиром Василёвым. С 1977 года супруги руководили труппой концертного ансамбля «Классический балет», позже переименованного в Государственный академический театр классического балета.

В репертуаре театра есть как основные спектакли классического наследия, так и собственные постановки. Так, в марте 2009 года, как сообщало ИА Регнум, состоялась премьера «Коппелии», одного из трёх самых знаменитых классических французских балетов.