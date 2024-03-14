Мелитополь, 14 марта, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Запорожской области украинских диверсантов, сообщили 14 марта в пресс-службе регионального управления ведомства.

ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики задержали двоих граждан Украины, которые предоставляли сведения о местоположениях российских военных для нанесения ракетно-артиллерийских ударов.

В результате проведённых следственных действий по местам жительства задержанных обнаружены и изъяты документы и иные доказательства, свидетельствующие об осуществлении ими противоправной деятельности.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 2, 3 ст. 281 УК РФ «Диверсия». Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта в отношении жительницы Мариуполя было возбуждено уголовное дело — её задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны РФ в ДНР и рядом с Мариуполем. Сведения она передавала украинским спецслужбам в социальных сетях.

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, сотрудничавшего с украинской спецслужбой. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы. Детали дела не раскрываются.

12 марта сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже в пользу Украины. В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанный передавал украинской спецслужбе информацию о местах расположения подразделений Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.