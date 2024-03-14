Белгород, 14 марта, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Грайворонского района, сообщила 14 марта пресс-служба мэрии Белгорода в своём Telegram-канале.

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«Ведётся обстрел: Грайворонский городской округ, г. Грайворон. Спуститесь в подвал (укрытие)», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Белгороде и Белгородском районе около получаса действовало предупреждение о ракетной опасности. Позже Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, один человек погиб, ещё трое получили ранения.

Утром 14 марта Белгород атаковал украинский БПЛА, пострадавших не было. В результате падения обломков дрона загорелась сухая трава, пожар оперативно потушили. В одном из частных домовладений выбило окна.

По информации Минобороны, за ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников: 11 над Белгородской и три над Курской областью.