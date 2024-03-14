Москва, 14 марта, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина почти до самой смерти много работала в театре. Об этом её сын, директор театра Иван Василёв сообщил 14 марта ТАСС.

Кирилл Каллиников/РИА Новости Наталия Касаткина

Он рассказал, что 7 марта у Наталии Дмитриевны состоялся творческий вечер на выставке «Россия». На 11 марта была запланирована постановочная репетиция, но на прошлой неделе Касаткиной стало плохо, когда она дома обсуждала с сыном постановку.

«Активно обсуждали, и она просто на моих глазах поплыла, в Склифосовского отправили её. Её в искусственную кому ввели, не дожила», — сказал Василёв.

Причина смерти пока не известна. Заключение выдадут в клинике, добавил он.

Василёв отметил, что в день, когда Касаткиной стало плохо, они обсуждали спектакль балета «Пушкин», который должен выйти в июне к 225-летию со дня рождения поэта. Пока готов первый акт, пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, о смерти Наталии Касаткиной в возрасте 89 лет ранее сообщила помощница артистки Валентина Бурьянова. В период с 1954 по 1976 год Касаткина была солисткой Большого театра. С 1960-х стала работать как балетмейстер, спектакли ставила вместе с мужем Владимиром Василёвым. С 1977 года супруги руководили труппой концертного ансамбля «Классический балет», позже переименованного в Государственный академический театр классического балета.