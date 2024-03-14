Ярославль, 14 марта, 2024, 12:49 — ИА Регнум. В центре Ярославля загорелся многоквартирный жилой дом, площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Кадр из видео

Отмечается, что сообщение о загорании кровли дома на проспекте Ленина, 18/50 поступило в 11:27.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3873954" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

К тушению привлечены 76 человек личного состава и 23 единицы техники.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в поселении Новофёдоровское Троицкого административного округа Москвы загорелся частный дом. При пожаре погибла семья медиков с шестилетним ребёнком. Дом был деревянным, в два этажа. Площадь возгорания составила около 100 кв. м. На месте работали 30 специалистов и шесть единиц техники.