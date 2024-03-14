Москва, 14 марта, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Российские ученые разработали технологию, позволяющую в тысячу раз быстрее обрабатывать и передавать электронную информацию. Это стало возможным благодаря специалистам Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Чернышевского и Института радиотехники и электроники им. Котельникова РАН, которые показали возможность генерации спиновых волн в тонкопленочных структурах на основе оксида никеля на частотах выше 1 ТГц.

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Совершать новые открытия и создавать уникальные разработки на базе университетов российским ученым помогает национальный проект «Наука и университеты». Для этого по нацпроекту создана программа «Приоритет-2030», благодаря которой высшие учебные заведения получают гранты на реализацию собственных программ развития. По этой программе к 2030 году в стране планируют сформировать более 100 прогрессивных современных вузов. Именно они станут центрами научно-технологического и социально-экономического развития России. В ходе обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о продлении программы «Приоритет-2030» на шесть лет.

В 2024 году грантополучателями стали 118 вузов из 50 российских регионов. Особое внимание уделяется учебными заведениям Дальнего Востока: уже 12 из них стали получателями ежегодных грантов в рамках дальневосточного трека.

«Благодаря возможностям программы «Приоритет-2030» университет может выбрать ключевые для себя направления, сосредоточить усилия и делать конкурентные на мировом уровне результаты», — отмечает Алексей Федоров, руководитель научной группы «Квантовые информационные технологии» Российского квантового центра, руководитель лаборатории МИСиС в рамках стратегического проекта «Квантовый интернет» программы «Приоритет-2030».

Актуальные направления науки развиваются и благодаря появлению в стране молодежных лабораторий — современных пространств, где молодые ученые работают над прикладными исследованиями под руководством опытных наставников.

На сегодняшний день по нацпроекту «Наука и университеты» в России открыли уже 740 таких лабораторий, а до конца 2024 года будет создано еще 160 новых исследовательских центов по ряду актуальных направлений — от сельского хозяйства до искусственного интеллекта.

А для создания комфортных условий для профессионального развития студентов, молодых ученых и научных сотрудников в стране создается сеть современных студенческих городков (кампусов). К 2030 году в России будет построена сеть из 25 современных кампусов — это более 3 млн квадратных метров образовательных пространств. Ещё через шесть лет таковых комплексов по поручению президента станет 40.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, таких масштабных объемов инвестиций в науку и образование в рамках одной реализуемой программы не было за всю историю нашей страны. Все кампусы отвечают на вызовы, характерные для конкретного региона, с учетом его отраслевых и социально-экономических особенностей.

Кроме того, благодаря национальному проекту создается и развивается необходимая исследовательская инфраструктура, в том числе, проводится обновление научной приборной базы ведущих организаций. С 2019 года гранты на обновление приборной базы получили 274 организации в 45 регионах.

В 2024 году гранты получили 195 научных организаций. Требование к объему закупаемого научного оборудования российского производства ежегодно увеличивается. В 2021 году этот показатель составлял 10%, а к 2024 году он достиг 25%.

Развитию науки и появлению исследовательских лабораторий мирового уровня в России способствует и программа мегагрантов. За 13 лет её существования в стране создали 345 передовых лабораторий в более чем 150 вузах и научных организациях.

В 2024 году размер мегагрантов будет увеличен до 500 млн рублей для российских учёных и до 250 млн рублей для иностранных исследователей. Сроки реализации проектов будут увеличены до пяти лет с возможностью продления до трёх лет.

Помощь государство оказывает и на этапе внедрения научных разработок. Для этого, в том числе, были созданы 15 научно-образовательных центров (НОЦ), которые работают по 69 научным направлениям. Их участниками являются уже 145 вузов, 140 научных организаций и 319 организаций реального сектора экономики.

Ученые работают и над масштабными отечественными разработками, аналогов которым нет во всем мире. Так, по нацпроекту создаётся сеть установок класса «мегасайенс» — сверхмощных, дорогостоящих научных комплексов, с помощью которых учёные могут проводить исследования на мировом уровне.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Наука и университеты», реализуемый по решению президента Владимира Путина, направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан представления о научных достижениях.

Главой государства поставлена задача обеспечить присутствие России в числе 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

В настоящее время Россия занимает уже 9 место в мире по объему научных исследований и разработок и 16 место по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в секторе высшего образования. Кроме того, более 185 тысяч отечественных технологий используются организациями реального сектора экономики.