Курск, 14 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области, сообщил 14 марта губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Старовойт информировал, что украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) не оставляют попыток прорваться на территорию Курской области. Российские военные не дают им этого сделать.

Кроме того, рано утром 14 марта жителей Курской области предупредили о работе ПВО.

В течение ночи и утра 13 марта российские средства ПВО пресекли попытки ВСУ совершить террористические атаки c применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России. Всего средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 58 БПЛА.

По информации Минобороны РФ, в Белгородской области уничтожили 11 беспилотников, в Брянской — восемь, Воронежской — 29, Курской — восемь, Ленинградской и Рязанской областей — по одному.