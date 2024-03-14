Осло, 14 марта, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Правительство Норвегии намерено довести расходы на оборону королевства до 2% от его ВВП уже в 2024 году, а не в 2026 году, как планировалось ранее, заявил 14 марта премьер-министр страны Йонас Гар Стёре, слова которого приводит вещательная корпорация NRK.

IMAGO/Jouni Porsanger/Global Look Press

«Правительство выйдет на установленный НАТО двухпроцентный показатель уже в этом году. Мы представим долгосрочный план финансирования ВС Норвегии 5 апреля. Он рассчитан на 12 лет. Ситуация в сфере безопасности в Норвегии очень серьезна, возможно, она самая серьёзная за много десятилетий», — сказал он.

Премьер Норвегии также заявил, что Россия стала более опасным и более непредсказуемым соседом.

Как передавало ИА Регнум, в феврале канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в 2024 году Германия впервые увеличит траты на оборону до 2% от ВВП, пообещав при этом соблюдать соответствующий показатель в будущие годы. Кроме того, он призвал и другие европейские страны увеличить военные расходы, чтобы соответствовать этим критериям.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, европейские страны НАТО в 2024 году потратят на оборону 380 млрд долларов, это 3% их суммарного ВВП.

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, в свою очередь, предложил лишать членства в НАТО страны с бюджетом на оборону ниже 2% ВВП.