Весенний парад трамваев пройдет в Москве 6 апреля
Москва, 14 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Весенний парад трамваев пройдет на Лесной улице в Москве. Дата проведения, 6 апреля, совпадает с днем рождения московского трамвая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице. После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений. Спустя 125 лет московский трамвай переживает свое возрождение», — приводит слова заммэра пресс-служба дептранса.
Ликсутов уточнил, что парад трамваев состоится утром. А выставка на Тверской Заставе стартует с полудня.
Ранее Ликсутов рассказал о развитии экотранспорта в Москве. По его словам, столица является одним из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава.