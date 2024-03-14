Москва, 14 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Весенний парад трамваев пройдет на Лесной улице в Москве. Дата проведения, 6 апреля, совпадает с днем рождения московского трамвая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Цитата из х/ф «Раба любви». Реж. Никита Михалков. 1977. СССР Трамвай

«Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице. После прохождения парадной колонны трамваи выстроятся на площади Тверская Застава у Белорусского вокзала, где состоится выставка вагонов разных поколений. Спустя 125 лет московский трамвай переживает свое возрождение», — приводит слова заммэра пресс-служба дептранса.

Ликсутов уточнил, что парад трамваев состоится утром. А выставка на Тверской Заставе стартует с полудня.

Ранее Ликсутов рассказал о развитии экотранспорта в Москве. По его словам, столица является одним из мировых лидеров по темпам обновления подвижного состава.