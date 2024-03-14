* экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ

Минск, 14 марта, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Обществу в Белоруссии навязывают деструктивные, разрушительные идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ (экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ). Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с Синодом Белорусской православной церкви.

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«Нам навязывают заведомо деструктивные, разрушительные для общества и государства идеи вседозволенности, потребительства, бездетности, ЛГБТ и другие», — цитирует слова главы государства БелТА.

Он отметил, что общество не успевает вырабатывать общепринятые нормы поведения и становится всё сложнее сделать правильный моральный выбор.

«Многие ищут и не находят ответы на вечные вопросы: кто я, зачем я, каково вообще моё предназначение. К сожалению, всё реже за этими ответами люди идут в церковь», — посетовал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что процесс поиска веры и ответов на вопросы — встречный, поэтому Церкви нужно сделать шаг навстречу простому человеку. По мнению главы государства, в обществе выражен запрос на живое действенное слово пастыря.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября 2022 года, в День народного единства, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот праздник стал ответом страны на новые попытки Запада разделить белорусский народ.

Глава государства подчеркнул, что в исторической памяти жителей Белоруссии рядом с государственными праздниками Великой Победы и Днём независимости стоит отмечаемый 17 сентября День народного единства.

Лукашенко пояснил, что праздник посвящён освобождению западных белорусских земель и без этого события трудно было говорить о победе и тем более независимости.