Белгород, 14 марта, 2024, 12:29 — ИА Регнум. В Белгороде объявили отбой ракетной опасности. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба городской мэрии.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Предупреждение, которое ранее объявила мэрия Белгорода, действовало около 40 минут.

Утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе также была объявлена ракетная опасность, предупреждение действовало около получаса. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, есть погибший, ещё три человека получили ранения.

Около 08:30 мск 14 марта российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. В Минобороны проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня.