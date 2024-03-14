Москва, 14 марта, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Пенсионера-садовода из Москвы осудили на три года условно за декоративные мескалиновые кактусы. Об этом ИА Регнум сообщил сам осужденный.

55-летний Николай К. — пенсионер и инвалид 3 группы. Со школьных лет мужчина увлекается выращиванием декоративных культур. Он разводит комнатные растения и занимается их продажей. У него дома много цитрусовых, суккулентов и большая коллекция различных кактусов. Но в 2023 году мужчина неожиданно стал фигурантом уголовного дела об обороте наркотиков. Его задержали на почте во время получения очередной посылки с растениями. Как оказалось среди них были запрещённые в России мескалиновые кактусы сорта Лофофора Уильямса. Николаю грозило до 8 лет лишения свободы. Недавно суд приговорил пенсионера к 3 годам условно. Всю ситуацию мужчина всё ещё считает абсурдной и несправедливой, но обжаловать приговор не собирается. Он благодарен, что всё получил условный срок.

«Пабло Эскобара из меня сделали, получил 3 года условно. Никогда не думал, что такое вообще возможно. Но обжаловать решение суда скорее всего не буду. Судья и так, можно сказать, на мою сторону встала, следствие такого наворотило, что мне 11 лет светило», — рассказал пенсионер.

Раннее ИА Регнум сообщал, что 11 апреля 2023 года Николай пришёл на почту за заказами. Мужчина сразу заподозрил неладное, посылки были вскрыты до его прихода. Как только он получил коробки, в помещение зашли оперативники. Пенсионера задержали и доставили в отделение. Потом дома у Николая провели обыск. Всего в коллекции мужчины насчитали 16 подозрительных кактусов общей массой около 167 грамм. Правоохранители оценили их как крупный размер. За кактусы в отношении Николая возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Садовод утверждал, что никаких наркотических растений в его коллекции не было, и что он не преследовал цель выращивания запрещённых растений для изготовления наркотических веществ.