Москва, 14 марта, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Мегафон подключил к единой государственной платформе верификации звонков ИС «Антифрод» уже более 20 региональных и виртуальных операторов. Решение реализовано через облачные технологии российской компании X-Labs. Это позволяет другим операторам экономить затраты и при этом защищать свою нумерацию от подмены. С начала года было выявлено и предотвращено порядка 300 тысяч вызовов с подменными номерами.

Freepik.com Мегафон поможет малым операторам бороться с подменой номера

На сегодня специалисты Мегафона подключили 25 операторов к облачной верификации вызовов. Компании уже прошли тестирование в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ) и получили акт о подключении к государственной информсистеме «Антифрод». Еще семь операторов сейчас находятся на финальном этапе тестирования.

Присоединение новых участников к информсистеме уже дало первые результаты. С января 2024 года через ИС «Антифрод» было проверено около 3 млн звонков с нумерацией подключенных операторов. Каждый десятый вызов не прошел проверку и был заблокирован, так как совершался злоумышленниками с использованием подмены номера.

По словам директора по предотвращению мошенничества и потерь доходов Мегафона Сергея Хренова, малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами. «Присоединение новых участников к ИС «Антифрод» повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли. Это связано с тем, что пока к «Антифроду» не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера», — комментирует Хренов.

На этапе подключения операторов специалисты Мегафона столкнулись с массированными атаками с использованием нумерации клиентов облачной верификации. Всего за несколько часов злоумышленники пытались совершить около полумиллиона звонков из-за границы, пытаясь подставить 12 тысяч телефонных номеров одного из операторов, сотрудничающих с Мегафоном. Интенсивность трафика в отдельные периоды превышала 100 вызовов в секунду. Все эти попытки были заблокированы.

После включения проверки звонков на достоверность телефонного номера интенсивность атак заметно снизилась. Однако злоумышленники продолжают проверять систему защиты на прочность и регулярно пытаются подменять номера операторов, подключенных к облачной верификации.