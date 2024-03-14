Москва, 14 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Действующий глава государства Владимир Путин проголосует на предстоящих выборах президента в один из трёх дней голосования. Об этом 14 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ну мы вам сообщим, три дня у нас голосование. Как и все граждане, он может проголосовать в любой из трех дней. В пятницу, в субботу и в воскресенье», — ответил Песков на вопрос, когда Путин собирается принять участие в предстоящем голосовании на президентских выборах.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на президентских выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.