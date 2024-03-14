Москва, 14 марта, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Каждое решение о передаче активов тех или иных компаний в управление Росимущества является отдельной ситуацией и связано с целесообразностью, заявил журналистам 14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать отмену решения о передаче активов компании Danone в России в управление Росимущества.

Каждое решение принимается отдельно после того, как взвешиваются все факторы и условия, тенденции здесь нет, отметил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта президент России Владимир Путин признал утратившими силу отдельные пункты указа от 2023 года, согласно которому иностранные доли в российской «дочке» Danone передавались во временное управление Росимуществу.

Согласно документу, Росимуществу в том числе были переданы акции АО «Данон Россия», принадлежавшие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд». Указом президента эти пункты признаны утратившими силу.

В феврале Danone заявляла, что намерена продать свои активы в России молочному предприятию «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей (191,5 млн долларов).

Путин в июле 2023 года во время Петербургского международного экономического форума говорил, что под многими зарубежными брендами уже давно продаётся продукция, которая производится на отечественных мощностях и по сути это российские товары, только с иностранным логотипом. При этом Путин отметил, что власти никогда никого не выгоняли с отечественного рынка, наоборот, предлагали западным компаниям подумать о последствиях.

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