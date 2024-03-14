Москва, 14 марта, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Мирное разрешение конфликта может быть достигнуто либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путём капитуляции одной из сторон конфликта, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Поскольку, по его словам, воли киевского режима к переговорам не просматривается, Медведев сообщил, что сконструировал российскую формулу мира.

«Для них реалии — это мозгоклюйская «формула мира» провинциального клоуна в зелёном трико. И никак иначе. Выглядит это настолько искусственно, что единственный выход — сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную. Гуманную для всех», — написал он в Telegram-канале.

Так, в эту формулу вошли семь пунктов. Первый из них состоит в признании Киевом поражения в конфликте, полная и безоговорочная капитуляция, демилитаризация и запрет на создание военизированных формирований на её территориях в будущем.

Следующий пункт — признание международным сообществом нацистского характера киевского политического режима и проведение под контролем ООН принудительной денацификации всех органов власти Украины.

Третий пункт — констатация ООН утраты Украиной международной правосубъектности и невозможности вступления без согласия России любых её правопреемников в военные альянсы.

Четвёртый — отставка всех конституционных органов власти Украины и немедленное проведение выборов во временный парламент самоуправляемой под эгидой ООН территории этой страны.

Пятый — принятие временным парламентом законов о выплате всех положенных компенсаций России, включая выплаты родственникам погибших российских граждан и выплаты за вред здоровью раненых. Установление порядка возмещения имущественного ущерба, причинённого субъектам РФ.

Шестой — официальное «признание временным парламентом Украины, что вся её территория — это территория Российской Федерации». Принятие акта о воссоединении территорий с Россией.

И последний, седьмой, — самороспуск временного парламента и признание ООН акта воссоединения.

«Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров», — заключил зампред Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности Москвы к переговорам с Киевом, но они, по словам главы государства, должны быть основаны на реальности. Причём Россия не отказывалась от переговорного процесса, отметил глава государства.

В ноябре 2023 года лидер фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия признался, что российско-украинский конфликт мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтралитет. Он пояснил, что Россия согласилась бы на мирное урегулирование конфликта, если бы Украина отказалась от идеи вступления в НАТО.

Встреча рабочих групп России и Украины по мирному урегулированию конфликта состоялась в Стамбуле 29 марта 2022 года. Помощник президента России Владимир Мединский тогда сообщил, что по итогам очного раунда Киев высказал готовность отказаться от попыток вернуть Крым и Севастополь военным путём. Украина же от дальнейших действий отказалась. Арахамия добавил, что в ситуацию в том числе вмешался бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он приехал в Киев и настоял на продолжении боевых действий.

24 февраля МИД Швейцарии сообщил, что летом 2024 года планируется организовать саммит по мирному урегулированию украинского кризиса, о проведении которого ранее просили руководители киевского режима.

13 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия откажется от участия в швейцарском саммите по Украине, даже если получит официальное приглашение. По словам дипломата, проведение форума в предложенном формате не имеет смысла, поскольку мероприятие будет посвящено продвижению ультимативной «формулы Зеленского». Кроме того, Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, это предполагает нейтральный статус. Берн его утратил, открыто заняв проукраинскую позицию, голосуя за антироссийские резолюции, рассматривая возможность изъятия замороженных активов РФ и присоединившись к антироссийским санкциям, добавила Захарова.