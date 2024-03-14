Тбилиси, 14 марта, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Выгнавшая бойца спецоперации владелица кафе в Люберцах переехала из России в Грузию. Об этом она написала у себя в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

По словам хозяйки кофейни, ей удалось трудоустроиться в новое кафе в месте пребывания, а также открыть счёт в банке и снять жильё.

«У любой гордости есть последствия, поэтому уехала за пределы своей родной и любимой страны», — написала она.

Как передавало ИА Регнум, после общественного резонанса хозяйку двух кофеен оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

Правоохранители установили, что комментарий разместила гражданка 1997 года рождения, которую доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ведомство добавило, что на основании собранных материалов решением Люберецкого городского суда её оштрафовали на 45 тыс. рублей.

По данным RT, хозяйку кофеен зовут Алёна Бойко-Полякевич. Она открыто выступала против специальной военной операции (СВО) и смеялась над российскими бойцами.

Позже Следственный комитет России сообщил, что против девушки завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

В ведомстве также отметили, что заявители попросили проверить владелицу кафе на причастность к финансированию Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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