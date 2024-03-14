Белгород, 14 марта, 2024, 11:53 — ИА Регнум. В Белгороде объявили ракетную опасность. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба администрации города.

Антон Вергун/РИА Новости

«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Около 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ.

Около 08:30 мск 14 марта российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. В Минобороны проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, предупреждение действовало около получаса. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, есть погибший, ещё три человека получили ранения.