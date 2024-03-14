Москва, 14 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о сообщениях об атаке на Запорожскую АЭС, сообщили 14 марта в пресс-службе агентства.

Юрий Войткевич/РИА Новости

«Агентство знает об этих заявлениях и выпустит комментарий по теме завтра», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что ВСУ 14 марта сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища на Запорожской АЭС.

11 марта постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что активность беспилотников ВСУ вокруг Запорожской АЭС значительно возросла.

6 марта президент России Владимир Путин и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели встречу в Сочи. Глава государства отметил, что Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности Запорожской АЭС.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января отмечал, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий ВСУ. За предыдущую неделю в районе атомной станции обезвредили около 100 дронов киевской армии, которые били по Энергодару, напомнил он.