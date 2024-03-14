Энергодар, Запорожская область, 14 марта, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет уведомлено об обстреле Запорожской АЭС со стороны Украины. Об этом 14 марта заявил директор АЭС Юрий Черничук на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале станции.

Алексей Рамм/ИЗВЕСТИЯ

«Сегодня мы экспертов МАГАТЭ привезли на место, они смогли увидеть своими глазами, зафиксировали фотосъёмкой место прилёта. Мы попросили экспертов уведомить агентство, что данный факт имел место», — сказал Черничук.

Он добавил, что оборудование и персонал Запорожской АЭС не пострадали в результате украинского обстрела.

Как ранее передавало ИА Регнум, на ЗАЭС сообщили, что ВСУ продолжают обстрел объектов критической инфраструктуры станции. В район забора, за которым размещены баки с дизельным топливом, было сброшено безоболочное взрывное устройство. Как уточнил Черничук, взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от забора топливохранилища.

Пресс-служба МАГАТЭ 23 февраля сообщила, что эксперты агентства зафиксировали мощные взрывы рядом с ЗАЭС. По словам находящихся на атомной станции специалистов МАГАТЭ, они слышали взрывы ежедневно в течение недели.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв 27 января отметил, что угроза ядерной аварии на ЗАЭС может исходить только от действий украинской армии.