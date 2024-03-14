Москва, 14 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Цифровыми сервисами Центральной избирательной комиссии (ЦИК) во время избирательной кампании воспользовались более четырёх миллионов человек, сообщила 14 марта председатель ЦИК Элла Памфилова.

Максим Блинов/РИА Новости

«Что касается цифровых сервисов на сайте ЦИК — хочу сказать, что уже в рамках этой кампании поступило свыше 4 млн запросов на получение информации оттуда», — сказала она на заседании ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года. Участие в голосовании на выборах впервые принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Досрочное голосование проходит в период с 25 февраля по 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. В его поддержку собрано не 300–315 тыс. подписей, как нужно по закону, а в десять раз больше. Из отобранных 60 тыс. подписей в поддержку Путина браком оказались только 0,15% при допустимых 5%.

14 марта Кремль опубликовал видеообращение президента России Владимира Путина к избирателям. Он подчеркнул, что каждый голос имеет значимость и ценность, и попросил россиян прийти на выборы.