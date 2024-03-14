Москва, 14 марта, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Около 2 млн граждан России проголосовали на досрочных выборах президента РФ в 42 регионах страны начиная с 25 февраля. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Элла Памфилова.

Александр Полегенько/ТАСС

Также Памфилова напомнила, что четверг, 14 марта — последний день досрочного голосования.

«Всего на сегодняшний день досрочно проголосовали около двух миллионов избирателей. Сегодня у нас последний день, когда, естественно, проводится досрочное голосование, завтра уже идёт основное», — рассказала она.

Глава ЦИК пояснила, что досрочные выборы президента страны проводились в отдалённых и труднодоступных местах, на судах, которые на тот момент находились в плавании, в четырёх новых субъектах РФ и в ряде пограничных с ними регионов.

Как передавало ИА Регнум, в Донецкой Народной Республике (ДНР) досрочное голосование на выборах президента России стартовало 10 марта.

На следующий день, 11 марта досрочно голосовать на выборах главы государства начали в Луганской Народной Республике (ЛНР).

В Запорожской области досрочное голосование началось 25 февраля.

Как уточнила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко, первыми начали голосовать жители отдаленных населённых пунктов, а также пунктов, которые находятся вблизи линии соприкосновения, и военнослужащие. Она добавила, что для этой категории избирателей комиссия оказывала всяческую организационную и методическую поддержку.

27 февраля к досрочному голосованию на выборах президента страны присоединилась Херсонская область. В этом регионе оно закончилось 3 марта.