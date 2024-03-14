Москва, 14 марта, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Члены участковых избирательных комиссий обошли 57,5 млн домохозяйств для информирования граждан о выборах президента России. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

Таисия Воронцова/РИА Новости

Кроме того, в ходе заседания в информационном центре глава Центризбиркома сообщила, что на досрочных выборах президента России проголосовало около 2 млн граждан в 42 регионах страны начиная с 25 февраля.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Досрочное голосование стартовало 25 февраля и оканчивается 14 марта.

В качестве кандидатов на выборах президента страны ЦИК зарегистрировала Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.

В декабре 2023 года Элла Памфилова заявила, что достойно проведённые выборы президента РФ во многом будут гарантом укрепления России.

Она добавила, что избирательная система РФ обладает мощным запасом прочности для того, чтобы организовать и провести выборы именно так, как этого требует и ждёт народ.