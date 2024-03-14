Белгород, 14 марта, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, около 08:30 мск 14 марта российские военные перехватили восемь реактивных снарядов, выпущенных ВСУ, в небе над Белгородской областью. В Минобороны проинформировали о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением реактивной системы залпового огня.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, предупреждение действовало около получаса. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к Белгороду были сбиты восемь воздушных целей. По предварительным данным, есть погибший, ещё три человека получили ранения.

По информации Минобороны, за ночь российские средства ПВО перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников: 11 над Белгородской и три над Курской областью.