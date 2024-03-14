Москва, 14 марта, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Более 113,5 млн избирательных бюллетеней изготовлены к президентским выборам в России, все они уже распределены по регионам. Об этом председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 14 марта в ходе доклада о готовности к голосованию.

Таисия Воронцова/РИА Новости

«Изготовлено всего благодаря нашему решению 113 миллионов 574 тысячи 550 избирательных бюллетеней», — уточнила Памфилова.

Она отметила, что все бюллетени серьёзно защищены, подделать их невозможно. На каждом бюллетене есть марка «Гознака» с несколькими степенями защиты, в том числе с микротекстом и сложными узорами.

Бюллетени доставлены во все участки в каждый из 89 субъектов РФ. Всего подготовлено более 94 тыс. избирательных участков. Из них 91 401 участок образован в общем порядке, ещё 2538 участков — в местах временного пребывания, добавила председатель ЦИК.

Памфилова заявила также, что ЦИК приняла решение о многодневном голосовании на выборах президента на основании запросов граждан. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта в эфире Первого канала вышло видеообращение президента России Владимира Путина к избирателям. Он подчеркнул, что каждый голос имеет значимость и ценность, и попросил россиян прийти на выборы.

ЦИК зарегистрировал четырёх претендентов на пост главы государства. Это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Более 1,4 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах, сообщила Памфилова 11 марта на заседании ЦИК. Заявки на участие в онлайн-голосовании подали свыше 8,5 млн избирателей.

В России с 12 марта действует запрет на публикацию результатов социологических опросов, прогнозов и исследований, связанных с предстоящими выборами.