Красноярск, 14 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Тоннелепроходческий комплекс «Енисей» завезен на стартовую площадку строительства метрополитена в Красноярске. Таким образом, начинается новый этап реализации проекта строительства первой линии метрополитена в сибирском городе. Окончание строительства запланировано в 2026 году.

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«Прибытие тоннелепроходческого комплекса «Енисей» на площадку «Высотная» — значимый шаг в реализации стратегического проекта по строительству метротрамвая в Красноярске», — заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Он подчеркнул, что строительство метро не просто инженерный вызов, но и важная составляющая комплексного развития городской инфраструктуры. «Этот проект должен стать ключевым элементом транспортного каркаса Красноярска, который будет способствовать улучшению мобильности горожан и интеграции всех районов города в единое целое, обеспечивая устойчивое развитие краевого центра», — выразил уверенность Котюков.

Проект рельсового скоростного транспортного комплекса в Красноярске предусматривает строительство первой линии метро с последующей интеграцией городского общественного электротранспорта в единый транспортный каркас. Протяженность линии на первом этапе составит 11,4 км, на ней расположатся шесть станций.

Как рассказали в пресс-службе генерального подрядчика строительства группы компаний «Моспроект-3», на включенную в состав проекта ранее законсервированную стартовую площадку «Высотная» доставлен современный тоннелепроходческий механизированный комплекс «Енисей». Его длина в сборе 83 метра, вес свыше 450 тонн. Крупногабаритные элементы комплекса транспортировались в регион на тринадцати тралах». Щиту предстоит построить второй тоннель от остановочного пункта «Высотная» до станции «Улица Копылова» длиной 2,4 км.

Первый тоннель на этом участке линии построен в начале 2000-х годов, после чего проект красноярского метрополитена был остановлен. Возобновление строительства произошло в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Строительство ведется по федеральной программе «Инфраструктурное меню» за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«Для реализации проекта красноярского метро специалистами группы компаний «Моспроект-3» разработаны инженерные решения уже по семи этапам работ, на которые получены положительные заключения государственной экспертизы, — сообщила генеральный директор холдинга Анна Меркулова. — Глубина заложения тоннеля на участке от станции «Высотная» до улицы Копылова составляет до 45 метров, работы будут вестись при помощи тоннелепроходческого комплекса «Енисей» диаметром 6 метров».

Помимо Красноярска, «Моспроект-3» строит объекты метрополитена в Нижнем Новгороде и Челябинске. Также команда холдинга — один из ключевых авторов и участников программы развития Московского метрополитена. С участием экспертов ГК «Моспроект-3» построены более 80 км и 31 станция метро.