Магадан, 14 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Во время жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области погиб член экипажа. Об этом 14 марта сообщил губернатор региона Сергей Носов.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«На борту находилось 17 пассажиров и три члена экипажа. Один член экипажа погиб, один получил травмы средней тяжести, третий травмирован тяжело. Это предварительная информация», — сказал Носов.

Он добавил, что принято решение доставить всех пассажиров в Магадан, чтобы убедиться, что травм нет. С пострадавшими будут работать психологи.

Как сообщало ИА Регнум, жёсткое приземление вертолёта произошло 14 марта около 03:30 мск в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района. К месту происшествия выехал транспорт повышенной проходимости. Использование поисково-спасательного вертолёта для эвакуации людей затруднено сложными погодными условиями в районе, уточнили в Росавиации.

Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. Причиной ЧП предварительно названа неисправность двигателя. Вертолёт перевозчика «Дальнереченск Авиа» следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. Рейс выполнялся для перевозки работников золоторудного месторождения. Кроме пассажиров, на борту находились три члена экипажа.