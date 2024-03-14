* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 14 марта, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Члены «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые готовили теракты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, арестованы до 27 апреля, сообщили 14 марта в пресс-службе судов города.

Иван Шилов ИА Регнум

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 апреля», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, 14 марта стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку РДК, в состав которой входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии.

Члены ячейки с целью терактов вели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры. По данным ФСБ, члены ячейки по заданию военной разведки Украины планировали в Петербурге отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне СВО. Боевики задержаны. Возбуждено уголовное дело.