Москва, 14 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Принять участие в выборах президента РФ призвал москвичей мэр российской столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что 15–17 марта гражданам страны предстоит выбрать, кому они доверят свое будущее.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

«Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны, — подчеркнул Сергей Собянин. — Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан». Мэр напомнил, что президент также является верховным главнокомандующим Вооружённых сил, «что особенно важно в нынешнее время».

«Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких», — заявил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что голос москвичей на выборах всегда звучит особенно весомо, поскольку «Москва — сердце России, столица и крупнейший город страны». Проголосовать можно с 15 до 17 марта онлайн или на избирательных участках с 08:00 до 20:00.