Собянин призвал москвичей принять участие в выборах президента
Москва, 14 марта, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Принять участие в выборах президента РФ призвал москвичей мэр российской столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что 15–17 марта гражданам страны предстоит выбрать, кому они доверят свое будущее.
«Президент играет ключевую роль в системе государственной власти нашей страны, — подчеркнул Сергей Собянин. — Ему принадлежит последнее слово по всем ключевым вопросам, затрагивающим права и законные интересы граждан». Мэр напомнил, что президент также является верховным главнокомандующим Вооружённых сил, «что особенно важно в нынешнее время».
«Голосуя за кандидатов в президенты, мы без всякого преувеличения выбираем человека, которому доверяем своё будущее и будущее своих близких», — заявил Сергей Собянин.
Мэр напомнил, что голос москвичей на выборах всегда звучит особенно весомо, поскольку «Москва — сердце России, столица и крупнейший город страны». Проголосовать можно с 15 до 17 марта онлайн или на избирательных участках с 08:00 до 20:00.