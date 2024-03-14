Москва, 14 марта, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР, руководитель Государственного академического театра классического балета Наталия Касаткина ушла из жизни в возрасте 89 лет. Об этом сообщила 14 марта помощница артистки Валентина Бурьянова.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Наталия Касаткина

«Наталия Дмитриевна скончалась вчера поздним вечером в клинике Склифосовского», — сказала Бурьянова ТАСС.

Место и время прощания с Касаткиной пока не определены. Сообщения об этом появятся позже.

Наталия Касаткина родилась 7 июня 1934 года в Москве. Окончила Московское хореографическое училище. В период с 1954 по 1976 год была солисткой Большого театра, выступала в балетах «Лебединое озеро», «Раймонда», «Золушка», «Дон Кихот», «Весна священная», «Кармен-сюита».

С 1960-х Касаткина стала работать как балетмейстер. Спектакли она ставила вместе с мужем Владимиром Василёвым. В числе её постановок «Гаянэ», «Волшебный камзол», «Золушка», «Чудесный мандарин», «Жизель».

В 1977 году Касаткину назначили главным балетмейстером концертного ансамбля «Классический балет», который позже был переименован в Государственный театр классического балета под руководством Н. Касаткиной и В. Василёва. В 1984 году Наталии Касаткиной присвоили звание народной артистки РСФСР.