Краснодар, 14 марта, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Новым главным тренером футбольного клуба «Краснодар» стал Мурад Мусаев, сообщили 14 марта в пресс-службе клуба.

Виталий Тимкив/РИА Новости Мурад Мусаев

«ФК «Краснодар» сообщает о назначении главным тренером Мурада Мусаева», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что контракт заключён до конца текущего сезона.

Мусаев руководил командой с 2018 по 2021 год.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта ФК «Краснодар» сообщил о расторжении контракта с главным тренером Владимиром Ивичем. Договор был заключён на два года в январе 2023 года. Однако он был прекращён ранее своего истечения.

12 марта «Краснодар» проиграл подмосковным «Химкам» в матче первого этапа четвертьфинала «пути регионов» Кубка России и выбыл из турнира.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место. В его активе 39 очков. После возобновления чемпионата команда сыграла дома вничью с «Рубином» (Казань), а после проиграла в гостях «Ростову».