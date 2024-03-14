Москва, 14 марта, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН обсудит 14 марта по запросу России вопрос о необходимости проведения международного расследования терактов на «Северных потоках», сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

Danish Defense Ministry/Global Look Press

«Четырнадцатого марта вновь поднимем в СБ ООН вопрос о необходимости международного расследования терактов на «Северных потоках», — написал Полянский в Telegram-канале.

Он добавил, что после того, как Дания и Швеция прекратили свои расследования, стали «ещё более понятны их никчёмность и направленность исключительно на то, чтобы выиграть время и постараться вывести из-под удара главного и очевидного подозреваемого в этом теракте».

Дальше «тянуть резину» в Стокгольме и Копенгагене, «видимо, уже не могли», в Берлине «пока ещё тужатся, но картины это не меняет», добавил дипломат.

Как передавало ИА Регнум, взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года в исключительных экономических зонах Швеции и Дании.

Президент России Владимир Путин указывал на заинтересованность в этих подрывах США. Вашингтон не только официально грозился не допустить запуска СП-2, но и в итоге за счёт теракта расширил перспективы сбыта американского сжиженного природного газа в Европе.

Власти Дании заявили 26 февраля, что остановили расследование терактов. Датские правоохранители подтвердили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к ней подданных Дании якобы нет. Ранее по схожей схеме объяснила остановку своего расследования прокуратура Швеции.

Решение властей Дании о прекращении расследования терактов на обеих нитках газопровода «Северный поток» подтверждает незаинтересованность в установлении настоящих заказчиков, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.