Штат Калифорния, США, 14 марта, 2024, 08:16 — ИА Регнум. Минимум 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре штата Калифорния, сообщил портал KTLA.

U.S. Air Force Американский спецназ

«Взрыв произошёл, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с сапёрами. Пострадали как минимум 16 человек», — уточнили авторы.

Инцидент случился в учебном центре ФБР. После происшествия 13 спецназовцев пожаловались на звон в ушах и головокружение, у некоторых из бойцов зафиксировали ранения ног и спины. О погибших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября 2023 года произошла авиакатастрофа с участием американского самолёта. По данным минобороны США, в результате крушения судна во время тренировочного полёта над восточной частью Средиземного моря погибли пять американских военнослужащих. Для установления причин ЧП организовали расследование.

В статье газеты The Washington Post от 12 ноября 2023 года указывали, что авиапроисшествие с вертолётом ВС США над Средиземным морем могло произойти при эвакуации американцев. Утверждалось, что военный вертолёт находился в регионе в рамках более широкомасштабного планирования минобороны США на случай войны, включающего подготовку к возможной эвакуации из Израиля и Ливана.