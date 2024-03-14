Париж, 14 марта, 2024, 07:54 — ИА Регнум. Военное соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Францией и Украиной грозит невосполнимым разрушением. Об этом заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Claude Truong-Ngoc Флориан Филиппо

«Незаконное военное соглашение ведёт Францию к краху и войне», — написал политик в соцсети X.

Ранее Филиппо говорил, что Франция, стремясь нарастить военное производство, способствует становлению в стране «общества войны».

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписал соглашение о безопасности с германским канцлером Олафом Шольцем. Как пояснил глава правительства ФРГ, долгосрочное соглашение о гарантиях безопасности охватывает период после потенциального прекращения огня.

В этот же день состоялось подписание аналогичного соглашения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Эта договорённость — знак решимости Парижа поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, пояснили в Елисейском дворце.

В рамках этого соглашения Париж планирует поставить Киеву дополнительную военную помощь на €3 млрд, которая будет охватывать «все аспекты сотрудничества». В том числе это сотрудничество в сфере оборонной промышленности, обучение военных, разведка и гражданская помощь. Документ вступил в силу сразу после подписания, срок его действия составляет десять лет.

Глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что три французские оборонные компании будут выпускать на Украине запчасти для военной техники и беспилотников.