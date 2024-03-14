Наступивший, 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой руководства страны, 14 марта сообщает «РИА Новости» со ссылкой на слова представителя российских силовых структур и распечатку переписки участников чата Telegram-канала ParaBelum, доступ к которому получили российские специалисты.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

В публикации, в частности, сказано, что, помимо обсуждения вариантов свержения действующей власти и командования ВСУ, военные намерены задействовать военных «из окопов» и «создать радикальную партию с боевым крылом».

По словам авторов инициативы, народ Украины автоматически займёт нужную сторону, увидев, что у руля стоят военные и за ними идут бойцы, задействованные в зоне СВО.

«Из окопов скажут, что с нами, и народ подтянется», — отмечает один из участников переписки.

Киевские боевики тем временем в ночь на 14 марта предприняли новые попытки атаковать беспилотниками самолётного типа территории Белгородской (11 БПЛА) и Курской областей (3 БПЛА). Дроны были перехвачены и уничтожены, информирует Минобороны.

Непосредственно в зоне СВО на авдеевском направлении расчёт реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» сорвал ротацию войск ВСУ. Выполнив пристрелочный пуск 122-миллиметровых ракет, командир боевой машины скорректировал прицел, отправив остаток неуправляемых реактивных снарядов по цели, ранее выявленной расчётом разведывательного беспилотного летательного аппарата.

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