Москва, 14 марта, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артём Кореняко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ми-8Т

«По предварительным данным, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс от прииска Кварцевый в Омсукчан, находились 20 человек. Из них, к сожалению, один человек погиб, двое находятся в тяжёлом состоянии», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Жёсткое приземление вертолёта произошло 14 марта около 03:30 мск. К месту происшествия выехал транспорт повышенной проходимости. Использование поисково-спасательного вертолёта для эвакуации людей затруднено сложными погодными условиями в районе, уточнили в Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку. Борт совершил аварийную посадку в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района. Причиной ЧП предварительно названа неисправность двигателя. Вертолёт перевозчика «Дальнереченск Авиа» следовал по маршруту посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан. Рейс выполнялся для перевозки работников золоторудного месторождения. Кроме пассажиров, на борту находились три члена экипажа.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела контролируется сотрудниками Дальневосточной транспортной прокуратуры.