Магадан, 14 марта, 2024, 07:15 — ИА Регнум. После жёсткой посадки Ми-8 в Магаданской области 14 марта возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

По предварительным данным следователей прокуратуры, причиной авиапроисшествия могла стать неисправность двигателя.

Уголовное дело заведено Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Организована проверка. Будет дана оценка соблюдению обязательных требований при подготовке вертолёта к вылету, аэронавигационному обеспечению полётов, а также осуществлении аварийно-спасательной операции», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА Регнум, в МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников.

Авиапроисшествие случилось в Северо-Эвенском районе Колымы Магаданской области в районе сопки Кварцевая, населённых пунктов рядом нет.

На борту вертолёта находились 20 человек, включая троих членов экипажа.

Другой вертолёт Ми-8 потерпел крушение 4 февраля в Карелии при выполнении тренировочного полёта. Борт упал в Онежское озеро в 11 км от берега, поисковые работы проводили на глубине около 42 м. Тело первого погибшего члена экипажа подняли со дна 5 февраля, 10 февраля подняли сам вертолёт. В МЧС сообщили, что рассматривались такие версии крушения, как погодный фактор, ошибка при пилотировании и неисправность. При этом у пилотов были тысячи часов налёта. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к смерти двух или более лиц по неосторожности.