Киев, 14 марта, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Украинские военные, недовольные политикой киевского режима, планируют захватить Верховную раду. О планах заговорщиков стало известно из переписки в закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты, сообщило «РИА Новости».

Npu.gov.ua У Верховной рады

Авторы сообщений в чате Telegram-канала «ParaBelum» обсуждали, как по-быстрому привлечь на свою сторону других военных ВСУ, свергнуть действующую власть.

В чате состоят представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и национальных батальонов.

Как сообщало ИА Регнум, недовольные политикой властей Украины военные хотят создать радикальную партию с боевым крылом, которая добивалась бы свержения руководства страны террористическими методами.

Активисты в чате «ParaBelum»: уроженец Киевской области 33-летний бывший стрелок горно-штурмового батальона Владимир Захаров, морпех с ампутированной ногой 32-летний Василий Византий, попавший в плен в Мариуполе, вышедший по обмену, 38-летний военнослужащий ВСУ Захар Черноиваненко и другие.

Элитные подразделения Вооружённых сил Украины недовольны недавними перестановками в военном руководстве и рассматривают возможность свержения главы киевского режима Владимира Зеленского.

Без американских денег коррумпированная система власти на Украине может рухнуть к осени. Таким мнением поделился капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо.