Магадан, 14 марта, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения вертолёта Ми-8 в Магаданской области. Об этом 14 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба надзорного ведомства.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«В 11:05 по магаданскому времени в 75 км от посёлка городского типа Эвенск Северо-Эвенского района Магаданской области произошла аварийная посадка вертолёта Ми-8Т перевозчика «Дальнереченск Авиа», следовавшего по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан» <…> По предварительным данным, причина произошедшего — неисправность двигателя», — уточнили в прокуратуре.

Рейс выполнялся для перевозки работников золоторудного месторождения. На борту вертолёта находились 20 человек, включая троих членов экипажа.

В поисково-спасательной операции задействовали наземную технику и два вертолёта из аэропорта Магадан.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Расследование уголовного дела контролируется сотрудниками Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА Регнум, вертолёт Ми-8 разбился в Магаданской области 14 марта. Борт перевозил 20 рабочих одного из рудников на Колыме. Воздушное судно принадлежит компании «Дальнереченск Авиа».

Другой вертолёт Ми-8 потерпел крушение 4 февраля в Карелии при выполнении тренировочного полёта. Борт упал в Онежское озеро в 11 км от берега, поисковые работы проводили на глубине около 42 м. Тело первого погибшего члена экипажа подняли со дна 5 февраля, 10 февраля подняли сам вертолёт. В МЧС сообщили, что рассматривались такие версии крушения, как погодный фактор, ошибка при пилотировании и неисправность. При этом у пилотов были тысячи часов налёта. В связи с инцидентом возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, приведшее к смерти двух или более лиц по неосторожности.