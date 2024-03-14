Магадан, 14 марта, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В МЧС России подтвердили, что при жёсткой посадке в Магаданской области 14 марта вертолёта Ми-8 есть пострадавшие и погибший. Судно перевозило вахтовиков на один из золотодобывающих рудников. Об этом «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Вертолет Ми-8

По предварительным данным погиб один человек, двое получили травмы.

Авиапроисшествие случилось в Северо-Эвенском районе Колымы Магаданской области в районе сопки Кварцевая, населённых пунктов рядом нет. Информации очень мало, уточнил начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павел Клочков.

«Спасатели отправились туда на вертолёте, вылетели также два вертолёта «Авиации Колымы». Лететь к месту ЧП шесть часов. Мы не знаем, возможна ли посадка на месте, поэтому готовимся эвакуировать людей при помощи лебедки», — поясни Клочков.

Председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа в Магаданской области Олег Егоркин рассказал «Известиям», что на борту находились 19 человек.

Ранее СМИ писали, что в вертолёте было 20 вахтовиков и два пилота.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Магаданской области Сергей Носов подтвердил авиапроисшествие с вертолётом Ми-8.

Борт принадлежит «Дальнереченск Авиа».

В Сосновском районе Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 Федеральной службы безопасности, погибли три человека.

Причиной крушения вертолёта стал отказ техники. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полёт.