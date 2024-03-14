Вашингтон, 14 марта, 2024, 05:25 — ИА Регнум. Российские бронетехника и артиллерия выведут из строя на Украине ещё больше американских танков M1 Abrams. Им вряд ли поможет модернизация, написал 13 марта в статье журнала Forbes военный обозреватель Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум Горящий танк Abrams

«Модернизация не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: <…> потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков. Привыкайте видеть подбитые и брошенные Abrams на Украине», — констатировал эксперт.

Экс добавил, что американский основной боевой танк на поле боя также уязвим как и любая другая тяжёлая техника, принимающая участие в боевых действиях на Украине.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в Минобороны России проинформировали, что ВСУ потеряли ещё один танк Abrams производства США на авдеевском направлении. Российские бойцы Центральной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР, уточнил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС России отразили на данном направлении 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ возле Новобахмутовки, Бердычей, Орловки и Тоненького ДНР. ВСУ потеряли более 430 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 10 марта сообщил об уничтожении ВС России четвёртого американского танка Abrams, предоставленного Украине США. По его словам, российские военные подбили боевую машину из противотанкового гранатомёта у посёлка Бердычи под Авдеевкой. Вместе с танком был ликвидирован и весь его экипаж.