Лидер КНДР протестировал новейший армейский танк
ЦТАК: Ким Чен Ын испытал новейший танк армии КНДР
Пхеньян, 14 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично опробовал новейший танк армии в ходе прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«13 марта после смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — уточнили в ЦТАК.
Отмечается, что глава республики остался удовлетворён демонстрацией танка нового типа. Ким Чен Ына поразила его ударная сила и манёвренность, а также боеготовность танкистов-участников соревнований.
Соревнования крупных танковых соединений КНДР прошли по принципу «подразделение на подразделение», добавили в агентстве.
Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава Северной Кореи посетил крупную базу армии на западе страны. Ким Чен Ын осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими манёврами военных частей. Северокорейский лидер указал, что армия должна предъявлять к себе самые строгие требования, чтобы сдерживать врагов подавляющей силой и срывать малейшие попытки развязывания войны. Кроме того, он выразил удовлетворение тем, как проходят учения, и высоко оценил боевой дух военнослужащих.
В январе Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Делегация ознакомилась с ходом производства, осмотрела крупные произведённые на заводе пусковые машины. Глава КНДР поставил перед руководством завода новые задачи, подчеркнув важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений.