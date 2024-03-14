Пхеньян, 14 марта, 2024, 04:47 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично опробовал новейший танк армии в ходе прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«13 марта после смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — уточнили в ЦТАК.

Отмечается, что глава республики остался удовлетворён демонстрацией танка нового типа. Ким Чен Ына поразила его ударная сила и манёвренность, а также боеготовность танкистов-участников соревнований.

Соревнования крупных танковых соединений КНДР прошли по принципу «подразделение на подразделение», добавили в агентстве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 марта глава Северной Кореи посетил крупную базу армии на западе страны. Ким Чен Ын осмотрел тренировочные сооружения и руководил практическими манёврами военных частей. Северокорейский лидер указал, что армия должна предъявлять к себе самые строгие требования, чтобы сдерживать врагов подавляющей силой и срывать малейшие попытки развязывания войны. Кроме того, он выразил удовлетворение тем, как проходят учения, и высоко оценил боевой дух военнослужащих.

В январе Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет. Делегация ознакомилась с ходом производства, осмотрела крупные произведённые на заводе пусковые машины. Глава КНДР поставил перед руководством завода новые задачи, подчеркнув важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений.