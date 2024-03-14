Хельсинки, 14 марта, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из армии Финляндии. Об этом написали автор Verkkouutise.

Karri Huhtanen Финские военные приносят присягу

«Подача заявления о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки, стала очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны Антти Хяккянен предложил запретить выходить из резерва», — отметило издание.

Исторический рекорд зафиксирован в 2022 году, когда из резерва вышли 3800 финнов. В этом году подали уже 1700 заявлений, из которых 1400 только в феврале.

При этом по закону выйти из резерва можно в любой момент и тогда человеку не нужно нести срочную службу.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Швеция официально стала 32-м членом Североатлантического альянса спустя почти год после присоединения Финляндии к блоку. Соответствующий протокол опубликовал Государственный департамент США. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году, но ратификация затянулась, поскольку требовалось одобрение со стороны Турции и Венгрии.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Финляндия и Швеция уже в скором времени могут дать согласие на размещение военных баз НАТО и ударных видов вооружения на своих территориях. По словам министра обороны, вступление Финляндии в Североатлантический альянс и проведение совместных мероприятий на территории Швеции создали дополнительный очаг напряжённости.